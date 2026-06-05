Un nouveau prétendant en Turquie pour Randal Kolo Muani

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani devrait quitter le club de la capitale cet été. L’international français serait dans le viseur de Galatasaray.

Arrivé au PSG le dernier jour du mercato estival 2023 contre 90 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club de la capitale. Il a été prêté à la Juventus Turin durant la deuxième partie de la saison 2024-2025 avant de jouer l’exercice 2025-2026, toujours en prêt, à Tottenham. En Angleterre, l’international français va offrir des prestations quelconques (41 matches toutes compétitions confondues, cinq buts, quatre passes décisives) et voir les Spurs ne pas tenter de le conserver définitivement.

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Le PSG aimerait récupérer entre 25 et 30 millions d’euros pour Kolo Muani

Malgré une saison très difficile, Randal Kolo Muani, qui va revenir provisoirement au PSG, attise les convoitises. La Juventus Turin aimerait le récupérer, alors que Fenerbahçe pourrait aussi se positionner si Aziz Yıldırım remporte les élections pour la présidence du club turc. Le Fener ne serait pas le seul club turc qui s’intéresserait à Randal Kolo Muani. En effet, selon les informations de FotoMaç et Tuttosport, Galatasaray serait entré dans la danse. Le média turc indique que le champion de Turquie aimerait s’offrir les services de l’ancien Nantais pour remplacer Mauro Icardi, qui va quitter le club cet été. Fotomaç explique que Galatasaray estime avoir ses chances dans ce dossier, notamment grâce à sa participation à la Ligue des champions, compétition que veut jouer Randal Kolo Muani et que la Juventus Turin ne peut pas lui offrir. De son côté, le quotidien sportif italien confirme que Galatasaray est confiant dans ce dossier et que le PSG pourrait accepter de vendre son attaquant pour une somme comprise entre 25 et 30 millions d’euros.