Quand Nike leak le maillot extérieur du PSG dans sa dernière pub

La Coupe du monde va ouvrir ses portes le 11 juin prochain. Quelques jours avant ce Mondial, Nike a dévoilé sa pub pour le tournoi. Et dans cette dernière, il a leaké le maillot extérieur 2026-2027 du PSG.

Le PSG a terminé sa saison 2025-2026 avec sa victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal samedi dernier (1-1, 4 t.a.b à 3). Place désormais à la Coupe du monde, que de nombreux joueurs du PSG vont jouer. Comme avant chaque grande compétition, les équipementiers dévoilent des pubs. C’est le cas pour Nike. Hier, la marque à la virgule a dévoilé son spot de pub intitulé « Rip the script ».

À lire aussi : Des informations sur le réassort du maillot PSG à deux étoiles

Porté par le fils de Kim Kardashian

Dans ce dernier, on peut retrouver les ambassadeurs iconiques de la marque américaine comme Cristiano Ronaldo, Ronaldinho ou bien encore le basketteur LeBron James, ou les stars du football actuel avec Erling Haaland, Vinicius JR ou bien encore Kylian Mbappé ou Jamal Musiala. Dans ce spot, il y a aussi des stars internationales qui n’ont aucun lié avec le football, comme Lisa du groupe de K-pop Blackpink, Travis Scott ou bien encore Kim Kardashian. Cette dernière est présente avec son fils. Et ce denier porte le maillot extérieur du PSG de la saison 2026-2027. Une tunique que ni Nike ni le PSG n’ont encore officialisé, même de nombreux leaks ont déjà circulé sur internet. Surement un coup marketing pour teaser l’arrivée de ce maillot, qui devrait être officialisé durant l’été.