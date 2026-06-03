Lens / PSG – Le Trophée des Champions se jouera au stade Bollaert

Le PSG est fixé pour le Trophée des Champions. À l’issue d’un tirage au sort organisé par la LFP, le club parisien se déplacera au stade Bollaert pour défier le RC Lens lors de son deuxième match officiel de la saison 2026-2027.

Après avoir organisé pendant plusieurs années le Trophée des Champions à l’étranger, la Ligue de football professionnel a dû improviser pour son édition 2026-2027. En effet, faute d’accord entre le PSG, champion de France 2026, et le RC Lens, vainqueur de la Coupe de France, l’instance française a décidé de procéder à un tirage au sort pour désigner l’enceinte qui accueillera ce match. Le choix se jouait entre le Parc des Princes et le stade Bollaert-Delelis.

À lire aussi : Le PSG pense déjà à une troisième Ligue des champions

Une rencontre programmée le dimanche 16 août

Et la LFP a officialisé la nouvelle ce mercredi. Le Trophée des Champions 2026-2027 se déroulera au Stade Bollaert. « À l’issue du tirage au sort effectué ce jour au siège de la LFP en présence des représentants des deux clubs, le RC Lens a été désigné pour accueillir l’édition 2026-2027 du Trophée des Champions », explique la Ligue dans son communiqué. Cette rencontre est programmée le dimanche 16 août à 20h45 (sur Ligue 1+), soit quatre jours après la Supercoupe d’Europe disputée par le PSG face à Aston Villa (12 août). Les Sang & Or pourront donc compter sur l’appui de leur public pour défier le champion de France et d’Europe.

De son côté, L’Équipe explique les raisons de l’organisation de cette édition en France. Initialement, cette rencontre devait se dérouler à l’étranger, comme depuis plusieurs années. La Ligue avait notamment reçu des propositions de la Côte d’Ivoire et du Congo. Une équipe de l’instance s’était même rendue à Abidjan pour jauger sur place des infrastructures. « Finalement, en raison de doutes sanitaires à la suite du match féminin de Coupe de la Ligue entre OL Lyonnes et le PSG (1-0) quelques semaines auparavant, après lequel plusieurs joueuses étaient rentrées malades, il a été décidé de faire jouer le match en France. Il fallait attendre de connaître l’identité des deux clubs pour désigner le lieu de la rencontre », précise le quotidien sportif. En revanche, ce procédé n’a pas vocation à être reconduit à l’avenir. En effet, l’objectif est toujours d’organiser ce rendez-vous à l’étranger afin de pouvoir promouvoir le football français, conclut L’Équipe.

LE RC LENS ACCUEILLERA LE TROPHÉE DES CHAMPIONS EN OUVERTURE DE LA SAISON 2026/2027



Le Trophée des Champions 2026-2027 se déroulera le dimanche 16 août 2026 au Stade Bollaert-Delelis.



À l’issue du tirage au sort effectué ce jour au siège de la LFP en présence des représentants… pic.twitter.com/2PlGy7PltW — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 3, 2026