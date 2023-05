Marquinhos, Ekitike et Fabian Ruiz forfaits pour Strasbourg

Le PSG va avoir un effectif (très) réduit pour affronter le Racing Club Strasbourg.

Le match de ce samedi pourrait être historique pour le PSG. En effet, en cas de succès ou de match nul face à Strasbourg, les Parisiens pourraient connaître le 11e titre de champion de France de son histoire. Mais pour obtenir un résultat positif, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur une grosse partie de son effectif. Déjà privé jusqu’à la fin de la saison de Nuno Mendes, Neymar Jr, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, les Rouge & Bleu ont enregistré trois joueurs supplémentaires au sein de son infirmerie.

Vers une fin de saison de Fabian Ruiz ?

En effet le PSG a officiellement communiqué son point médical ce vendredi midi. Dans celui-ci on retrouve, Marquinhos qui est resté en soins pour une légère lésion de l’adducteur droit. Fabian Ruiz de son côté a été victime d’une lésion à l’adducteur droit contre Auxerre et restera en soins pendant 10 jours. Enfin, Hugo Ekitike a une gêne à l’ischio jambier droit et est donc préservé pour le match de demain.

À voir aussi : La conférence de presse complète de Christophe Galtier