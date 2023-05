Pour le compte de la 37e et avant dernière journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace à Strasbourg. Outre l’aspect sportif, Christophe Galtier a répondu à ses obligations pour une des dernières fois de la saison. En effet, en marge du déplacement au Stade de la Meinau, le technicien français s’est rendu en conférence de presse d’avant-match.

Comme à l’accoutumée, avant d’entrer dans l’auditorium du Camp des Loges, Christophe Galtier s’est arrêté aux micros des médias officiels du Paris Saint-Germain. L’occasion pour lui d’avoir un mot pour les supporters qui ont fait les déplacements aux quatre coins de la France afin de pousser leurs joueurs. A l’occasion de ce dernier voyage de 2022/2023, le point médical a également été fait avec trois nouveaux joueurs à l’infirmerie. En effet, en plus de Neymar, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, le capitaine Marquinhos reste en soins pour une légère lésion de l’adducteur droit, Fabian Ruiz restera en soin pour les 10 prochains jours suite à une lésion à l’adducteur droit contre Auxerre, puis Hugo Ekitike, victime d’une gêne à l’ischio jambier droit, est préservé pour cette rencontre face au RC Strasbourg. A noter que Nuno Mendes, également blessé ne fera pas le déplacement avec le groupe à Strasbourg, puis qu’Achraf Hakimi sera absent aussi suite à sa suspension.

🚨 3 nouveaux joueurs sont forfaits pour affronter Strasbourg :



◽️ Marquinhos (légère lésion de l’adducteur droit)

◽️ Fabian Ruiz (lésion à l’adducteur, en soins pendant 10 jours)

◽️ Hugo Ekitike (gêne à l'ischio jambier droit)

Le groupe pour le déplacement en Alsace devra composer donc sans Hugo Ekitike sur le front de l’attaque, mais aussi Ilyes Housni. En effet, le titi parisien qui aurait pu, au moins numériquement, prendre part à cette rencontre sur la pelouse du Stade de la Meinau ne fera pas le voyage : « Ilyes Housni sera laissé à disposition des U19 ce dimanche pour leur match face à l’Olympique de Marseille« . Interrogé sur un autre élément de son attaque, Christophe Galtier a défendu la saison et le bilan de Lionel Messi : « J’entends les critiques envers Messi, mais quand il fait la saison comme il l’a fait en terme de buts et passes décisives, c’est une performance. […] Je trouve qu’il fait une très bonne saison avec le PSG !« .

Ce samedi soir (21h sur Prime Video), le Paris Saint-Germain n’aura besoin que d’un petit point afin d’officialiser son onzième titre de champion de France. Si Christophe Galtier en a conscience, le coach français a fait preuve de mesure devant le parterre de journalistes présents au Camp des Loges : « On n’est pas à l’heure du bilan, nous avons la main mise sur le trophée mais il reste encore 2 matches« . L’entraîneur du club de la capitale a également répondu aux interrogations concernant sa relation avec ses dirigeants : « Je suis en relation permanente avec Luis Campos. Je vois très souvent mon président, en avant ou après match. On n’a pas parlé de la saison prochaine. Les noms qui circulent ? Ça ne me perturbe pas du tout ! Il y a ce que vous écrivez et ce que je vis au quotidien« , a-t-il rétorqué dans une période trouble autour de son avenir, au moment où les noms pour sa successions se multiplient dans la presse. Si son avenir sous les cieux parisiens s’assombrit c’est en majeur partie à cause des performances sportives des Rouge & Bleu cette saison. Un bilan dressé souvent pointé du doigt et qui est reproché à Christophe Galtier. Ce dernier s’en défend, ou l’explique : « Au moment où il faudra faire le bilan il faudra bien retenir ce que nous avons fait en début de saison puis dans l’état dans lequel nous avons récupéré l’effectif après la Coupe du Monde« . Malgré un bilan largement pointé du doigt, l’avenir de l’ancien coach de l’OGC Nice ne semble acté dans l’esprit du principal intéressé qui se projette et travaille sur la saison prochaine : « Nous travaillons sur la saison prochaine. Heureusement que nous travaillons sur la saison prochaine. Ce qu’il va se passer à la fin de la saison, vous n’en savez rien ! Encore heureux que le club travaille sur l’effectif !« .