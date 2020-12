Mauro Icardi vit un début de saison galère avec les blessures. L’attaquant argentin a déjà manqué plusieurs semaines de compétition en raison d’une blessure à un ligament du genou droit. Il avait fait son retour sur les terrains en toute fin de match contre Bordeaux (2-2) avant de nouveau sentir des douleurs aux adducteurs depuis cette rencontre. Mauro Icardi n’a plus joué depuis et il ne devrait pas être présent lors du choc au Parc des Princes dimanche soir contre Lyon selon les informations du Parisien. Le numéro 9 parisien n’a pas participé à la séance collective du PSG ce vendredi. Julian Draxler, qui s’entraîne collectivement depuis plus d’une semaine, aurait pu être apte pour le match de Ligue des Champions contre l’Istanbul BB mais il avait été décidé de ne prendre aucun risque avec son numéro 23. Mais cette fois-ci, Draxler devrait être présent dans le groupe et prendre place sur le banc face aux Lyonnais. Concernant Marquinhos, sorti par précaution contre Istanbul, Thomas Tuchel compte sur lui pour Lyon. Il devrait le faire souffler contre Lorient mercredi prochain. En ce qui concerne Pablo Sarabia et Juan Bernat, ils seront absents dimanche.