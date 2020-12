Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 7 décembre 2020, veille de match contre Istanbul BB en J6 de la phase de groupes de la Ligue des champions. Avec un match nul le finaliste de la dernière édition aura son ticket pour les huitièmes de finale. En cas de victoire contre les Turcs la première place du groupe H sera dans la poche. Ménagés samedi, Neymar, Verratti et Kimpembe sont attendus sur le terrain. Rayon forfait, on trouve Bernat (rééducation d’un genou), Icardi (adducteurs) et Sarabia (ischio-jambiers). Reste le cas Julian Draxler, “apte au service” pour Le Parisien, incertain pour L’Equipe : il “a repris avec le groupe la semaine dernière mais il n’est pas encore à 100% et pourrait ne pas être dans le groupe.”

Dans L’Equipe, il est question d’évaluer les recrues du PSG (Florenzi, Kean, Danilo Pereira et Rafinha). “Deux mois après leur arrivée, les recrues, qui ont affiché des niveaux de jeu disparates, ont su, sur cette dernière semaine de compétition, se montrer à leur avantage. Rafinha, par sa créativité et sa faculté à mettre de la vitesse dans un entrejeu trop mono rythmique, est la vraie trouvaille de l’été parisien. Au même titre que Moise Kean, encore buteur à Montpellier et assez bluffant dans sa capacité d’adaptation à une animation offensive organisée autour des deux stars, Neymar et Kylian Mbappé. Pour Danilo Pereira et Alessandro Florenzi, des questions subsistent. Le Portugais peut-il élever son niveau de créativité balle au pied ? L’Italien a-t-il aujourd’hui suffisamment de culture du duel pour être un latéral consistant en C1?”

Dans le journal sportif, on constate également que Mitchel Bakker est joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel en Ligue 1 (avec 839 minutes). “Le latéral gauche a saisi les opportunités de la rotation”, observe L’Equipe. Il “a aussi bénéficié des événements, entre la rupture des ligaments croisés de Bernat et les 6 matches de suspension de Kurzawa en septembre. Malgré une technique largement en dessous de la moyenne parisienne, l’arrière gauche a fait valoir sa solidité défensive. […] Alors que beaucoup avaient vu dans l’arrivée de l’inconnu néerlandais en juillet 2019 l’influence de Mino Raiola auprès de Leonardo, le gamin de Purmerend s’est émancipé en prenant plus d’initiatives offensives, notamment dans ses centres, avec deux passes décisives. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le jeune Oranje commence à bien mûrir.”

Le Parisien se penche sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, lié jusqu’en 2022 avec le PSG. “L’attaquant hésite mais pour la première fois, Leonardo nourrit un certain optimisme”, lit-on. Cela en référence au commentaire du directeur sportif samedi au micro de Canal Plus : “On parle tranquillement. On a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours.” Pour le journal francilien, “cette sortie confirme la tendance avec un Mbappé plus enclin à écouter les arguments de ses dirigeants. Cela ne préjuge en rien de l’issue, Mbappé demande avant tout des garanties sportives. Financièrement, il ne perdrait pas au change en restant à Paris plutôt que de signer à Madrid ou à Liverpool. Le Covid a aussi modifié la donne économique de tous les clubs européens, un facteur qu’il ne peut négliger. […] Dans ce contexte, la direction parisienne n’a certainement pas vu d’un mauvais œil l’offensive menée par deux cadres du vestiaire du PSG. Dans l’émission Téléfoot, Verratti et surtout Neymar ont fait des appels du pied au champion du monde pour prolonger leur aventure commune.”