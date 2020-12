Le PSG s’est largement imposé ce soir face à l’Istanbul Basaksehir (5-1) pour s’offrir la première place de son groupe. Titulaire en défense centrale et encore une fois brillant, Marquinhos a dû sortir à la 68e minute – remplacé par Thilo Kehrer – en raison de douleur à la hanche. RMC Sport nous fait savoir que Thomas Tuchel a décidé de faire sortir son capitaine par précaution. Marquinhos qui a d’ailleurs joué son 60e match de Ligue des Champions avec le PSG mais également son 295e match sous le maillot Rouge & Bleu. Un match qui lui permet d’entrer dans le Top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG à égalité avec Blaise Matuidi.

Le média sportif qui nous apporte aussi que Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, très impliqué hier dans le choix de rentrer aux vestiaires après les insultes racistes du quatrième arbitre envers Pierre Achille Webo, adjoint de l’entraîneur de l’Istanbul BB, ont offert leurs maillots à ce dernier. “Un beau geste, dans la continuité de l’attitude des joueurs parisiens, qui n’ont pas hésité à soutenir leurs adversaires dans l’initiative de quitter la pelouse mardi“, conclut RMC Sport. Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe qui n’avaient pas hésité à dénoncer le racisme via leurs réseaux sociaux hier soir.