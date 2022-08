Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts au PSG. Lors des deux premiers matches officiels, le club de la capitale s’est largement imposé face au FC Nantes (4-0) au Trophée des Champions et contre le Clermont Foot (5-0) en Ligue 1. Des festivals de buts auxquels n’a pas pris part Kylian Mbappé. Entre suspension et gêne aux adducteurs, le numéro 7 du PSG a manqué le début de saison 2022-2023 des Rouge & Bleu. En marge de la victoire face aux Auvergnats, Christophe Galtier avait indiqué que le joueur de 23 ans était espéré pour la première rencontre à domicile face au Montpellier Hérault. « Il a eu une petite alerte, on n’a pas voulu prendre de risque. Évidemment, si on avait été sur un match difficile ou un match de Ligue des champions, Kylian aurait peut-être participé. Mais là, on a préféré retarder son retour et je pense qu’il sera avec nous face à Montpellier », avait déclaré le coach parisien le week-end dernier. Et l’international français a fait un premier pas vers son retour à la compétition.

Mbappé postule à une place face à Montpellier

En effet, comme le rapporte Le Parisien, Kylian Mbappé ne souffre plus des adducteurs et est sorti des soins ce mardi. L’attaquant du PSG « a participé à l’entraînement après quatre jours de travail adapté » et postule à une place dans le groupe face à Montpellier, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1 (samedi à 21h sur Canal Plus Décalé). Une information confirmée par L’Equipe. Après un exercice 2021-2022 où il a porté l’équipe parisienne à bout de bras, Kylian Mbappé pourrait enfin lancer sa saison et s’intégrer dans le collectif séduisant perçu lors des deux premiers matches de la saison.