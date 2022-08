Pour son deuxième match officiel en tant qu’entraîneur du PSG – le premier en Ligue 1 – Christophe Galtier donne entière satisfaction. Entre son discours, ses changements, ses intentions de jeu et son dispositif tactique, le coach parisien séduit depuis sa prise de fonction. Et ce samedi, les Rouge & Bleu ont de nouveau livré un récital sur la pelouse de Clermont (5-0) dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Après cette rencontre, le technicien français est revenu sur cette belle soirée, au micro de Canal Plus et en conférence de presse d’après-match. Il a notamment évoqué la première de Warren Zaïre-Emery en professionnel, le plaisir des joueurs sur le terrain, le rôle de Leo Messi. Il a aussi donné des nouvelles de Kylian Mbappé.

La puissance dégagée par le PSG ce soir

« Oui, on est dans la continuité de ce que nous faisons depuis la reprise le 4 juillet, et aussi à la tournée au Japon et au Trophée des Champions. L’équipe est mieux réglée qu’au début, ce qui est normal. On a beaucoup de talents, mais ce que je retiens, c’est l’envie collective de vouloir récupérer le ballon très tôt, d’être très intense sans aucun relâchement. À mon goût, il y en a eu un peu en début de seconde période, mais après l’équipe a très bien joué. Ils aiment jouer entre-eux, ils veulent marquer des buts et ils défendent collectivement. À l’image de Pablo Sarabia qui donne un très bon équilibre, Leo (Messi) qui est très vif et réactif à la perte du ballon et Ney’ qui a aussi fait des efforts dans le replacement, ce qui permet au bloc équipe d’être très compact et de gagner le ballon dans la densité. »

A-t-il réussi là où les autres ont échoué (intensité, envie collective…)

« Depuis que je suis arrivé, j’ai un groupe très réceptif qui aime travailler et s’amuser ensemble. Mais la saison est longue et ce n’est que le premier match. Evidemment que je suis satisfait sur la globalité du match, sur le contenu et le nombre de buts. On a concédé quasiment aucune occasion. Evidemment que c’est une soirée agréable. »

Une équipe prête physiquement

« Je pense que beaucoup de joueurs ont dû se préparer pendant leurs vacances ou juste avant le retour des vacances. On a eu une préparation très courte. Après, j’ai l’habitude de travailler avec mes préparateurs physiques et le pôle performance qui fait très attention. Ils (les joueurs) me semblent bien en jambe et je dois aussi profiter de ces matches-là pour intégrer des joueurs. Je m’efforce à faire les cinq changements pour que tout le monde participe et trouve du rythme. C’est pour cela qu’au bout de la 60e minute, j’ai intégré rapidement des joueurs. »

Les premiers pas de Zaïre-Emery

« Warren est un joueur qui a intégré la préparation avec nous et qui a été très sérieux et très bon pendant la préparation. Je me devais de lui donner ses premières minutes en Ligue 1. Au PSG, je pense que c’est l’un des plus jeunes à avoir débuté en pro. C’est aussi important de joindre les actes aux paroles. On parle de la formation parisienne qui est d’un très haut niveau, il faut que nos jeunes joueurs se sentent concernés. Dans ce sens-là, on s’efforce de les faire participer quand les matches semblent pliés. »

Comment intégrer Kylian Mbappé dans cette équipe

« Aujourd’hui, il est indispensable dans ce projet. Il a eu la volonté de vouloir rester ici pour atteindre des objectifs très élevés. Pour un entraîneur, intégrer un tel joueur dans ce collectif ce n’est pas très difficile. Sa blessure ? Il a eu une petite alerte (aux adducteurs) et on n’a pas voulu prendre de risque. Si on était dans un match plus difficile ou de Champions League, peut-être que Kylian aurait participé. Mais là, on a préféré retarder son retour et je pense qu’il sera avec nous face à Montpellier. »

La gestion des stars comme Messi, Neymar et Mbappé

« Oui, j’ai déjà évoqué cela avec les trois. Là, on est à un match par semaine mais après ça va être une première partie de saison très compacte où on aura quasiment 26 matches en comptant les sélections, puis après il y aura la Coupe du monde. Il faudra évidemment gérer au mieux ces joueurs-là. Quand vous leur demandez de sortir, ils vous disent non automatiquement, mais il faudra le faire et même parfois ne pas démarrer le match pour garder une équipe forte tout au long de la première partie de saison. »

Le rêve d’avoir une équipe comme ça ?

« Oui, c’est un réel plaisir pour un entraîneur. Ce sont des joueurs qui ont besoin de deux informations après ils font le reste. Seulement voilà, on essaye de faire en sorte qu’il y ait un état d’esprit qui soit omniprésent tout au long du match. On s’efforce à ne pas prendre de but. Après, quand ils prennent du plaisir ensemble comme ce soir, évidemment que c’est très agréable depuis le banc de touche. »

L’intensité mise dans le match

« Cela fait partie des satisfactions, la manière dont on a maintenu un rythme élevé. On a mis de l’intensité pour récupérer ballon le plus rapidement possible. J’avais insisté sur cela avec mon staff, j’en parle avec les joueurs. C’est très bien, ça ne reste qu’un match, mais c’est bien. »

Le rôle de Messi

« J’ai échangé avec Leo pendant notre séjour au Japon et avec le secteur défensif aussi pour faire en sorte qu’il puisse être performant tout le temps. Il a un sens tactique très aiguisé, très clair. Il voit vite où il doit se mettre, la manière dont il se positionne pour jouer, il est dans une zone qu’il aime. Il aime jouer avec les joueurs autour de lui. Quand Leo sourit, l’équipe sourit aussi. »

Son but acrobatique

« J’ai apprécié le but. Cela fait 17 ans qu’il joue au très haut niveau. Il a vécu une saison difficile l’an dernier, il s’acclimatait. Toutes les saisons avant, c’était minimum 30 buts. À partir du moment où il a fait une préparation complète, qu’il a ses repères au niveau de sa vie familiale et de son club, de son équipe et de ses partenaires, il n’y a aucune raison qu’il ne fasse pas une grande saison. Quand il sera associé à Kylian (Mbappé), on aura encore plus de pouvoir offensif. »

Le clean-sheet

« C’est toujours important. Contre Nantes on avait concédé 2-3 occasions, là on n’en a concédé aucune. Il y a une réelle volonté de bien défendre collectivement et intelligemment. Mais évidemment le plus important c’est de marquer des buts, c’est l’ADN du PSG et de ces joueurs-là. Donc il y a une grande satisfaction sur ces deux éléments de jeu, attaquer en nombre avec beaucoup de qualité technique, et défendre de manière collective. »

L’importance de Pablo Sarabia

« Pablo a beaucoup joué. Avec la suspension de Kylian (Mbappé) et sa gêne musculaire aujourd’hui, il a eu du temps de jeu élevé pour trouver la meilleure animation offensive. C’est un joueur important qui donne un juste équilibre. Je suis vraiment satisfait de ce qu’il fait depuis le 4 juillet. »

Comment va Sergio Ramos

« Il va bien, il a eu quelques courbatures sur le plan musculaire. On en a parlé à la mi-temps et on avait convenu qu’il ne fasse pas l’intégralité du match. »

La réduction du groupe avec les absences d’Idrissa Gueye et Mauro Icardi

« Il y a ce que nous permet de faire le droit du travail et la Ligue pendant cette période. On peut scinder le groupe en deux si on en ressent le besoin. Nous allons le faire jusqu’à la clôture du mercato, Les joueurs connaissent la situation, ce sont des joueurs professionnels, on doit les respecter. Ce n’est pas facile pour eux, on verra s’ils arrivent à trouver un projet qu’il leur convienne ou s’ils vont vouloir rester. »