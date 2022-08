Le PSG officialise son groupe Elite

À quelques semaines de la fermeture du mercato estival, le PSG doit accélérer dans le sens des départs. Face à l’effectif pléthorique, le board parisien a décidé de scinder son groupe en deux. Dans le premier, on retrouve les joueurs sur lesquels Christophe Galtier compte pour le reste de la saison. À contrario, l’autre groupe est constitué de joueurs qui n’entrent pas dans ses plans. Mais un autre groupe est également formé avec des jeunes joueurs prometteurs : le groupe Elite. Annoncé par la presse il y a quelques semaines, le PSG a officialisé ce groupe via son site officiel.

Cinq Titis prometteurs présents dans ce groupe Elite

Les Titis présents dans ce groupe sont considérés comme proche du niveau professionnel et prendront part aux entraînements avec l’équipe première. Et sans surprise, Warren Zaïre-Emery (16 ans, juin 2025) est présent dans ce groupe Elite. Il est accompagné par le gardien Lucas Lavallée (19 ans, juin 2025), le défenseur El Chadaille-Bitshiabu (17 ans, juin 2024) et les milieux de terrain Ismaël Gharbi (18 ans, juin 2025) et Ayman Kari (17 ans, juin 2024).

À noter qu’Edouard Michut ne fait pas partie de ce groupe Elite. Comme annoncé plus tôt, le milieu de 19 ans figure dans le deuxième groupe d’entraînement mis en place par le PSG en compagnie d’autres Titis (comme Nathan Bitumazala, Teddy Alloh ou Kenny Nagera) et des joueurs jugés indésirables (Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Julian Draxler, Idrissa Gueye et Rafinha). Reste désormais à savoir si ce groupe Elite s’agrandira dans les semaines à venir.