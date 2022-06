Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé a surpris tout son monde, surtout les Madrilènes, en décidant de parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG. Un coup XXL de la part des Rouge et Bleu qui devrait lancer une nouvelle ère, c’est du moins l’ambition affichée, notamment par Nasser Al-Khelaïfi. Le joueur phare parisien était présent à New York ce jeudi avec sa fondation IBKM (Inspired by Kylian Mbappé). L’occasion pour BFM TV de recueillir les mots du numéro 7.

Des objectifs affichés

Une interview qui sera diffusée dans son intégralité ce vendredi soir à partir de 19h sur la chaîne. Mais avant cela, un petit extrait a été partagé par le média. Dans celui-ci, Kylian Mbappé évoque ses objectifs personnels et collectifs : « Devenir le meilleur buteur du PSG et l’objectif de la Champions League ? Il y en a plus que ça, mais les deux en font partie. Bien sûr que la Champions League c’est l’objectif clair affiché, annoncé. on n’a pas besoin d’énumérer plus d’adjectifs. C’est cela que l’on veut. Maintenant, on sait qu’il y a un chemin. On sait aussi que cela doit passer par faire l’unanimité sur le plan national. Je pense que ces deux dernières années on ne l’a plus fait. Et meilleur buteur de l’Histoire, je pense que ça peut bien se passer. Ça va être quelque chose d’incroyable si je parviens à le faire. Mais si je continue comme ça, il n’y a pas de raison… »