Mbaye après son premier but au PSG : « Ça récompense le travail que j’ai fait jusqu’à aujourd’hui »

Entré en jeu face à l’AS Saint-Etienne, Ibrahim Mbaye a participé au festival offensif de son équipe (1-6) en inscrivant son premier but en professionnel avec le PSG.

Après la trêve internationale, le PSG retrouvait la compétition ce samedi. Dans une rencontre à deux visages, les joueurs de Luis Enrique ont su réagir au retour des vestiaires pour infliger une correction à l’AS Saint-Etienne (1-6). Entré en cours de jeu, Ibrahim Mbaye a profité d’une offrande de Bradley Barcola en fin de rencontre pour participer à la fête. Son premier but en professionnel à l’âge de 17 ans.

« Barcola m’a laissé marquer mon premier but, ça montre une grande cohésion entre les joueurs »

Après la rencontre, l’attaquant parisien a exprimé sa joie au micro de PSG TV : « Il y a énormément de satisfaction par rapport à la victoire, c’était compliqué au début mais on a su relâcher. Je suis très content d’avoir marqué ce premier but, j’espère que ça va durer longtemps et que j’en marquerai d’autres. Ça récompense le travail que j’ai fait jusqu’à aujourd’hui et je vais continuer à travailler. Bradley m’a fait la passe et je n’avais qu’à la pousser au fond. Il m’a laissé marquer mon premier but, ça montre une grande cohésion entre les joueurs. »