Le PSG devra encore patienter pour être officiellement champion de France

Après avoir infligé une correction à l’AS Saint-Etienne (1-6), le PSG attendait le résultat entre l’AS Monaco et l’OGC Nice pour savoir s’il sera champion de France.

Le PSG devra encore patienter une semaine pour être officiellement champion de France pour la 13e fois de son histoire. Après son large succès sur la pelouse de l’ASSE (1-6) et la défaite de l’Olympique de Marseille face au Stade de Reims (3-1), les Parisiens devaient espérer un partage de points dans le derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice. Mais le club du Rocher a su renverser les Aiglons grâce à des réalisations de Mika Biereth et Breel Embolo en seconde période (2-1). Cette victoire monégasque retarde d’une semaine le sacre des joueurs de Luis Enrique. À noter qu’avec ce succès, l’ASM devient le nouveau dauphin des Rouge & Bleu. Il faudra donc attendre la réception de l’Angers SCO le samedi 5 avril (17h sur beIN SPORTS 1), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, pour espérer voir le PSG être officiellement champion de France. Avec 21 points d’avance en tête du classement à sept journées de la fin, le club parisien aura seulement besoin d’une victoire ou d’un nul face aux Angevins pour soulever le 13e titre de son histoire devant son public.