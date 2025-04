L.Enrique : « On ne peut pas commencer les matches comme ça. On ne pourra pas toujours retourner ce type de situation »

Le PSG a livré une prestation à deux visages sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne mais a fini par infliger une correction aux Stéphanois (1-6). Et Luis Enrique a parfaitement rectifié le tir à la pause.

Le PSG a réussi son retour à la compétition. Pour entamer son nouveau marathon de matches, les Rouge & Bleu étaient en déplacement sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne. Après une première période manquée, les futurs champions de France ont su se remettre à niveau au retour des vestiaires à l’image d’un Désiré Doué auteur d’un doublé. Après la rencontre, Luis Enrique a expliqué les raisons de la mauvaise période de son équipe, au micro de DAZN et en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Son discours à la mi-temps (DAZN)

« Je ne me souviens plus de ce que j’ai dit. Si on analyse la première période, Saint-Etienne nous a été supérieur. Ils ont eu un meilleur rythme pour jouer et ils ont couru beaucoup plus que nous sans le ballon. Pendant les 30-35 minutes, on a été très inférieurs à eux et puis en fin de première période c’est bien qu’on ait réussi à égaliser. On a ensuite retrouvé notre rythme de compétition et de la qualité. C’est une très bonne victoire et un bon exemple qui montre bien ce qu’est le football : pour gagner, il faut courir, toujours être au niveau et avoir une bonne attitude. »

Pourquoi avoir demandé à son staff de ne pas rentrer sur le terrain pour soigner Doué (DAZN)

« Parce qu’il n’était pas blessé, il a juste pris un coup. Quand les joueurs peuvent, ils se relèvent. C’est le football, il y a des contacts et des coups, mais les joueurs se relèvent s’ils le peuvent. »

Comment expliquer la différence de niveau entre la première et deuxième période ? (conférence de presse)

« Il y a une phrase que j’utilise constamment : je ne veux pas d’excuses mais des résultats. Je dois féliciter Saint-Etienne. Ils ont joué 30 minutes de haut niveau, ils ont joué comme des avions. Ils étaient meilleurs que nous, dans l’intensité, dans la maîtrise. Comme aucune équipe ne l’a été contre nous en 2025. On était très loin de notre rythme habituel, il y avait peu d’aide défensive, peu de possession. On a réussi à se reconnecter après 30 minutes. Avec une meilleure intensité avec le ballon. On a eu ensuite le PSG que l’on connaît. Avec une très bonne seconde période mais ce match nous montre qu’il est vraiment impossible d’offrir 30 minutes de match à un adversaire. »

L’après-match et la rencontre Monaco / Nice

« Nous sommes déjà champions depuis plusieurs semaines. Ça n’a aucune importance. Ce que j’aimerais vraiment c’est que Nice et Monaco ne fassent pas nul pour qu’on puisse être champions au Parc des Princes. Dans tous les cas, on a été la meilleure équipe depuis le début et jusqu’à aujourd’hui. »

Un soulagement de retrouver son équipe après la trêve internationale ?

« On a essayé de récupérer des choses… Ce n’est pas simple quand les joueurs partent. Quand on joue au PSG, il faut être prêt pour chaque minute. Si quelqu’un vient et qu’il est en manque de concentration, qu’il le dise tout de suite. on a besoin de joueur connecté immédiatement. Il nous reste deux mois… le plus facile ce serait de se relâcher. Mais on ne peut se le permettre. On ne peut pas commencer les matches comme ça. On ne pourra pas toujours retourner ce type de situation. »