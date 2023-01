Mercato – Hakim Ziyech au PSG, ça brûle

Selon toutes vraisemblances, Hakim Ziyech sera un joueur du PSG dans les prochaines minutes. Un accord total est annoncé ce mardi soir.

Le PSG tiendrait enfin sa première recrue de son mercato hivernal en la personne d’Hakim Ziyech. Désireux de pouvoir compter sur un nouveau renfort offensif après le départ de Pablo Sarabia, le club parisien a jeté son dévolu sur l’international marocain. Et après quelques tergiversations, ce dossier arriverait à son épilogue.

Tout est réglé entre le PSG et Chelsea

En effet, ce mardi soir, à moins d’une heure de la fin du mercato, les sources hexagonales et étrangères sont unanimes : Hakim Ziyech va bel et bien rallier le PSG sous forme de prêt. Un accord total aurait été trouvé entre le PSG et Chelsea. David Ornstein a d’abord vendu la mèche, avant que l’information soit finalement corroborée par Santi Aouna et RMC. Saber Desfarges, journaliste TF1, y est également allé de ses informations. Selon lui, c’est bien un prêt sec, comme stipulé par les sources précédemment citées, mais celui-ci serait finalement payant. Même son de cloche du côté de Fabrizio Romano. Hakim Ziyech sera donc, sauf retournement de situation improbable, très rapidement un joueur du PSG. L’officialisation ne devrait plus tarder désormais.