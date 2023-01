PSG : Le message d’adieu de Pablo Sarabia

Pablo Sarabia a rejoint officiellement Wolverhampton contre la somme de 7 millions d’euros bonus compris. Après deux ans et demi au PSG dont une saison en prêt au Sporting Portugal, l’international espagnol a mis fin à son aventure en Rouge & Bleu cet hiver.

Après 98 matchs avec le maillot du Paris Saint-Germain (22 buts et 12 passes décisives), Pablo Sarabia rejoint donc l’actuel 16e de Premier League, Wolverhampton. Une opération qui rapportera au PSG 7 millions d’euros bonus compris. Le désormais ancien parisien a signé un contrat de deux ans et demi (jusqu’en juin 2025) avec les Wolves. L’Espagnol s’est exprimé sur son compte Instagram afin de faire ses adieux à Paris : « Une étape est terminée dans un grand club. J’ai eu la chance de jouer de belles choses, de gagner des titres et de jouer avec de grands joueurs. Je tiens à remercier chaque personne du club, les coéquipiers et les supporters pour le respect et le soutien dont ils m’ont témoigné ces années. Merci beaucoup pour tout, je vous souhaite le meilleur« .