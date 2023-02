Annoncé sur le départ depuis un petit moment, Keylor Navas a finalement eu gain de cause. Le gardien costaricien prend ainsi la direction de Nottingham Forest.

Le mercato hivernal s‘est terminé depuis quelques minutes et le PSG n’a toujours pas conclu la venue d’Hakim Ziyech. En revanche, deux départs en prêt ont été actés ce jour. Le premier concerne Ayman Kari. Le titi parisien a pris la direction du FC Lorient. Le second concerne un certain Keylor Navas. Le portier de 36 ans, doublure attitrée de Gianluigi Donnarumma a officiellement rejoint Nottingham Forest.

Un dossier rondement mené

Alors que le dossier paraissait complexe en début de journée, tout s’est finalement accéléré au cours des dernières heures. Désireux de plier bagages vers un club qui lui offrira davantage de temps de jeu, l’ancien merengue a donc été entendu par sa direction. La nouvelle a été rendue officielle il y a quelques instants par les deux entités : Keylor Navas est prêté au 13e de Premier League jusqu’à la fin de l’exercice en cours. L’occasion pour lui de rebondir après six mois des plus compliqués en terre parisienne.