Mercato – La Premier League ne lâche pas Bradley Barcola

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola sera l’un des dossiers qui va animer le mercato estival parisien. Plusieurs clubs de Premier League aimeraient se l’offrir.

Bradley Barcola a été l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique lors de la saison 2025-2026. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola attise les convoitises de plusieurs clubs alors que le PSG souhaiterait le conserver et lui prolonger son contrat. Ce mercredi matin, Fabrizio Romano indique que l’avenir de l’international français n’est pas encore décidé, car les négociations pour un nouveau contrat sont en attente depuis un an.

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Dans la short-list d’Arsenal

Le spécialiste du mercato indique que Liverpool est très intéressé par le numéro 29 du PSG, le club anglais étant à la recherche d’un remplaçant pour Mohamed Salah, qui a quitté les Reds après neuf ans. Arsenal s’intéresse également à Bradley Barcola, comme alternative à la priorité des Gunners qui se nomme Morgan Rogers (Aston Villa), assure Fabrizio Romano. Ce dernier conclut en indiquant que le PSG pourrait le laisser partir, mais seulement en cas de grosse proposition.