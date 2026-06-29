Mercato – L’avenir de Bradley Barcola est encore incertain

S’il est actuellement avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde, Bradley Barcola voit aussi son avenir faire l’actualité ces dernières heures. Tout est possible dans le dossier du numéro 29 du PSG.

Bradley Barcola a été l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique la saison dernière. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’international français discute d’une prolongation. Avec ses performances, il attise les convoitises de plusieurs clubs. Actuellement à la Coupe du monde avec l’équipe de France, il avait été jugé intransférable par ses dirigeants. Mais selon les dernières informations de Fabrice Hawkins, l’avenir de l’ancien Lyonnais au sein des doubles champions d’Europe est encore incertain. Pour le moment, aucune décision n’a été prise. Tout est possible, assure le journaliste pour RMC Sport. Ce dernier indique que ce dossier sera l’un des dossiers à suivre cet été.

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Liverpool toujours à l’affût

De son côté, Ben Jacobs indique que le numéro 29 du PSG est toujours dans le viseur de Liverpool. Le club anglais cherche un remplaçant à Mohamed Salah et viserait Bradley Barcola dans ce sens. Également intéressé par Yan Diomande, ce dernier privilégierait une arrivée au PSG. Ben Jacobs explique que le PSG s’est jusqu’à présent opposé à une vente, mais cela pourrait changer en raison des possibles arrivées dans le secteur et de l’absence de progrès pour l’instant dans les négociations contractuelles. Outre Barcola, Liverpool viserait Said El Mala, Matias Fernandez-Pardo et d’autres noms qui n’ont pas fuité, conclut Ben Jacobs.