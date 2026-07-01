Un jeune gardien signe son premier contrat professionnel avec le PSG

Si ces derniers jours plusieurs titis ont décidé de quitter le PSG, Arthur Vignaud a décidé de poursuivre sa carrière au sein de son club formateur en signant son premier contrat professionnel.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque année, de nombreux titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains arrivent à se faire une place avec les professionnels alors que d’autres décident de quitter leur club formateur pour lancer leurs carrières ailleurs. Plusieurs joueurs qui ont brillé avec l’équipe U19, en Coupe Gambardella et en Youth League, ont décidé de quitter le PSG pour signer leur premier contrat professionnel loin de Paris. C’est le cas de Mathis Jangeal, qui a rejoint Famalicao, ou encore d’Aymen Assab, qui va rejoindre l’AS Monaco, et de Pierre Mounguengue au Dynamo Kiev. Mais le PSG a tout de même réussi à convaincre certains de ses titis de rester.

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Il sera le quatrième gardien du PSG cette saison

C’est le cas pour Arthur Vignaud. Gardien de l’équipe U19 du PSG, il a signé son premier contrat professionnel selon les informations de L’Equipe. Arrivé chez les Rouge & Bleu il y a cinq ans, Arthur Vignaud est lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2029. Le quotidien sportif indique qu’avec Adam Ayari, Arthur Vignaud est le seul titi à qui le PSG avait proposé un premier contrat professionnel qui a accepté la proposition. Perçu comme un profil d’avenir par ses formateurs, Arthur Vignaud sera le quatrième gardien du PSG la saison prochaine derrière Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Alessandro Longoni.