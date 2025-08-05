Mercato : Presnel Kimpembe, la fin d’une ère ? Le PSG ouvre la porte à un départ

Un vent de changement souffle sur le PSG. Alors que le club de la capitale se prépare activement pour la saison à venir, une décision inattendue pourrait bousculer les plans de nombreux supporters : selon les informations exclusives du journal Le Parisien, le club de la capitale serait prêt à laisser filer son défenseur emblématique, Presnel Kimpembe.

Formé au club et pilier de l’équipe depuis de nombreuses années, le titi parisien a toujours été considéré comme l’un des symboles de l’identité du PSG. Son attachement à la ville et au maillot en a fait un chouchou du Parc des Princes. Cependant, après des saisons marquées par des blessures et une concurrence accrue en défense centrale, la donne aurait changé. Plusieurs facteurs semblent expliquer cette décision. D’une part, la direction du club, menée par Luis Campos, souhaiterait rajeunir l’effectif et rééquilibrer la masse salariale. Les performances solides d’autres défenseurs et l’arrivée potentielle de nouvelles recrues pourraient également pousser Kimpembe vers la sortie. D’autre part, le joueur lui-même pourrait ne pas être opposé à un nouveau challenge. Après avoir tout connu avec son club formateur, un départ pourrait lui offrir l’opportunité de retrouver un statut de titulaire indiscutable et de relancer sa carrière à l’étranger.

Quelles destinations pour Kimpembe ?

Si le PSG ouvre la porte, plusieurs clubs européens de renom pourraient se positionner. Des équipes de Premier League, reconnues pour leur puissance financière et leur attractivité, pourraient être intéressées par le profil de l’international français. La Série A italienne, où le style de jeu pourrait lui convenir, est également une option à ne pas écarter.

Pour l’heure, aucune offre concrète n’aurait été formulée, mais l’information du Parisien a le mérite de lancer officiellement la spéculation. Le dénouement de ce dossier promet d’être l’un des feuilletons de l’été. Un départ de Presnel Kimpembe marquerait la fin d’un chapitre important de l’histoire récente du Paris Saint-Germain et le début d’une nouvelle ère.