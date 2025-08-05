Mercato : Arnau Tenas, une piste sérieuse pour un club de Liga

Le Celta Vigo, sous l’impulsion de son directeur sportif Marco Garcés, continue de s’activer sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif pour la saison à venir. La priorité actuelle est de trouver un nouveau gardien de but pour concurrencer Ionut Radu. Après la signature du Roumain, le club n’a jamais caché son intention de recruter un deuxième portier de qualité.

À 24 ans, Arnau Tenas sort de deux saisons au PSG où son temps de jeu a été très limité. Le gardien catalan, champion olympique en titre, a désespérément besoin de minutes pour continuer son développement. Le Celta Vigo pourrait lui offrir le projet idéal selon AS : un rôle de titulaire potentiel dans une équipe évoluant en compétition européenne. Son contrat avec le PSG se terminant dans un an, cet été représente une opportunité en or pour le club français de le vendre et pour le Celta Vigo de l’acquérir à un prix abordable. Sa valeur est estimée à 3 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, une somme tout à fait dans les cordes du club de Liga.

Un profil qui correspond à la philosophie de Giráldez

L’une des principales qualités d’Arnau Tenas est son excellent jeu au pied, un atout majeur qui correspond parfaitement au style de jeu prôné par l’entraîneur Claudio Giráldez. Ce profil technique est exactement celui que la direction sportive recherche pour ce poste. Les gardiens actuels, Iván Villar et Marc Vidal, ne semblent pas faire partie des plans de Giráldez pour la saison à venir, bien que l’un des deux puisse rester en tant que troisième gardien.

