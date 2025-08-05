Ligue 1 – L’arbitre de Nantes / PSG désigné

Pour son retour en Ligue 1 le 17 août prochain, le PSG se déplacera sur la pelouse du FC Nantes, en conclusion de la 1ère journée de championnat.

La reprise approche à grand pas pour les champions d’Europe. Après trois semaines de vacances, les joueurs du PSG retrouveront le chemin de l’entraînement ce mercredi matin et devront rapidement se mettre au travail. Dès le 13 août, les Rouge & Bleu auront un trophée à disputer face à Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Puis, quelques jours plus tard, les Parisiens débuteront leur saison 2025-2026 de Ligue 1.

Benoît Bastien au sifflet

À cette occasion, les champions de France se déplaceront sur la pelouse du FC Nantes le dimanche 17 août à 20h45 (Ligue 1+). Et à quelques jours de la reprise du championnat, la Ligue a dévoilé les arbitres de cette 1ère journée. Le match entre le FC Nantes et le PSG sera dirigé par Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Jérémy Stinat sera le quatrième arbitre. Enfin, Eric Wattellier et Julien Schmitt officieront à la VAR.

La saison passée, Benoît Bastien avait arbitré à quatre reprises le PSG pour quatre victoires : contre le LOSC (1-3), l’Olympique Lyonnais (3-1) et le Stade Brestois (2-5) en Ligue 1 ainsi que la finale de Coupe de France remportée face au Stade de Reims (3-0).