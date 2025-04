Motta remercié par la Juve, un impact sur l’avenir de Kolo Muani ?

Arrivé sur le banc de la Juventus Turin l’été dernier, Thiago Motta a été remercié ce dimanche. L’ancien milieu de terrain du PSG n’aura passé que huit mois sur le banc de la Juve.

Après une très bonne saison sur le banc de Bologne avec une quatrième place synonyme de qualification en Ligue des champions, Thiago Motta avait été choisi par la Juventus Turin pour devenir son nouvel entraîneur l’été dernier. L’ancien milieu de terrain du PSG n’aura résisté que huit mois à la tête de la Vieille Dame. En 41 matches entraînés, il aura remporté 18 victoires, concédé 16 nuls et perdu seulement huit rencontres. Mais il a tout de même été remercié par le club italien ce dimanche. Le manager a été remplacé par Igor Tudor.

Motta a eu un rôle important dans l’arrivée de Kolo Muani à la Juventus

Ce départ pourrait-il avoir une incidence sur l’avenir de Randal Kolo Muani ? Après une première partie de saison difficile au PSG, l’attaquant a été prêté à la Juventus Turin pour les six prochains mois. Thiago Motta a été l’un des artisans de sa venue. Il en a fait un titulaire indiscutable et le joueur lui a bien rendu avec cinq buts marqués lors de ces quatre premiers matches avec la Vieille Dame. S’il est un peu moins performant ces dernières semaines, Randal Kolo Muani se plaît à la Juventus et n’était pas contre rester à l’issue de son prêt. Mais le départ de Thiago Motta pourrait-il changer la donne ? Réponse dans les prochaines semaines.