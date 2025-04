PSG : Randal Kolo Muani, plus jamais en Rouge & Bleu ?

S’il est actuellement prêté à la Juventus Turin par le Paris Saint-Germain et ce, sans option d’achat, Randal Kolo Muani ne devrait plus porter le maillot du club de la capitale, sauf retournement de situation.

Arrivé au Paris Saint-Germain en grandes pompes dans les derniers instants du mercato estival 2023 contre près de 95M€ en provenance de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani n’est jamais parvenu à se faire une place sous les cieux parisiens. En effet, plus le temps passait avec Luis Enrique, plus l’attaquant français voyait son temps de jeu réduit, jusqu’à devenir famélique au début de l’exercice 2024 / 2025, et arriver au prêt à la Juventus Turin au mois de janvier dernier, sans option d’achat. Pour son arrivée dans les rangs du club de la Vieille Dame, Randal Kolo Muani a frapper fort en passant d’un joueur sans temps de jeu, à un bilan statistique de 5 buts et 1 passe décisive en 11 matchs toutes compétitions confondues. Selon les informations de nos confrères d’RMC Sport, les dirigeants turinois seraient logiquement satisfait du rendement du Français, et souhaiteraient le conserver. Cependant, ces derniers devront passer par la case négociation avec leurs homologues du Paris Saint-Germain, mais également prendre en compte l’avis de l’entraîneur qui sera sur leur banc la saison prochaine. Car oui, si Thiago Motta a œuvré pour la venue de Randal Kolo Muani dans ses rangs, les récents résultats de la Juve pourrait faire perdre son poste au technicien italien.

A ces paramètres, il faut ajouter la concurrence qui ne devrait pas se faire attendre dans ce dossier. Le joueur de 26 ans, toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028 devrait avoir beaucoup de propositions dans les prochains mois. L’aventure entre l’attaquant et le club de la capitale ne devrait donc pas dépasser les 54 matchs, 11 buts et 7 passes décisives, « sauf retournement de situation« .