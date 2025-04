Six joueurs du PSG titulaires avec leurs sélections nationales

Ce dimanche soir, dix joueurs du PSG sont concernés par des matches avec leurs équipes nationales respectives. Six d’entre eux sont titulaires.

La trêve internationale va prendre fin ce dimanche soir pour dix joueurs du PSG. En effet, ces derniers vont jouer le deuxième et dernier match avec leurs sélections nationales respectives. Battue à l’aller en Croatie (2-0), la France devra s’imposer d’au moins deux buts pour se qualifier pour le Final Four de la Ligue des nations. Pour renverser la situation, Didier Deschamps a décidé d’aligner une équipe offensive avec Bradley Barcola dans le couloir gauche, Michael Olise sur le côté droit et un duo d’attaque composé d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé. Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué, deux autres joueurs du PSG convoqués par le sélectionneur des Bleus, commencent sur le banc, comme jeudi dernier. L’Italie, qui a également perdu contre l’Allemagne il y a trois jours (1-2), devra s’imposer à l’extérieur pour se qualifier pour le Final Four. Lors de cette manche retour, Gianluigi Donnarumma gardera les buts italiens, portant également le brassard de capitaine.

Joao Neves remplacé par Bernardo Silva

À domicile, le Portugal devra remonter un but contre le Danemark. Pour cela, Roberto Martinez a décidé de titulariser deux joueurs du PSG. Comme lors de la manche aller, Vitinha et Nuno Mendes commenceront la rencontre. Titulaire au Danemark, Joao Neves est cette fois-ci remplaçant. C’est également le cas de Gonçalo Ramos qui n’était pas sur la feuille de match jeudi dernier. Enfin, Fabian Ruiz tentera d’aider l’Espagne à poursuivre la défense de son titre contre les Pays-Bas. Comme lors de la manche aller qui s’était soldée par un match nul (2-2), le numéro 8 du PSG est titulaire dans le milieu de terrain de la Roja.