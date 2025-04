Touché à la cheville, Lee Kang-in rassure sur son état de santé

Convoqué avec la Corée du Sud lors de cette trêve internationale, Lee Kang-in s’est blessé à la cheville. Le numéro 19 du PSG a donné des nouvelles rassurantes.

Utilisé à 41 reprises cette saison par Luis Enrique, Lee Kang-in est un joueur important de la rotation du coach du PSG lors de cet exercice 2024-2025. Cadre de sa sélection, il a été convoqué lors de cette trêve internationale pour participer aux deux matches de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre Oman et la Jordanie. Remplaçant contre Oman, il était entré en jeu dès la 38e minute. Passeur décisif trois minutes plus tard, il s’est malheureusement blessé à la cheville en toute fin de rencontre.

« L’œdème a diminué et je vais bien »

Touché à la cheville, le numéro 19 du PSG a dû déclarer forfait pour la rencontre contre la Jordanie mardi et est entré à Paris pour soigner sa blessure. Si une grave blessure était envisagée, le milieu offensif sud-coréen devrait manquer seulement deux semaines de compétition. Présent en conférence de presse, son sélectionneur, Myung-bo Hong, s’est montré rassurant. « C’est un joueur important, non seulement pour l’équipe nationale, mais aussi pour son club. Nous avons décidé de le libérer. Avec Lee Kang-in, les tests ont montré que sa blessure n’est pas aussi grave que nous le craignions autrefois. » Le joueur a, lui aussi, été rassurant au moment d’évoquer sa blessure, dans des propos relayés par le compte X spécialiste du PSG, Paris SG Infos. « L’œdème a diminué et je vais bien. »