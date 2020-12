Après deux années difficiles marquées par de grosses blessures, Neymar semble heureux et épanoui à Paris et au sein du PSG depuis plusieurs mois. À chaque fois qu’il est interrogé, le Brésilien affiche sa joie d’être à Paris. Sur le terrain, il s’affiche comme un patron, réalisant de grandes performances. Pour Nene, son compatriote et ami, Neymar est un leader et il souhaite ramener la Ligue des Champions dans la capitale française. “On voit que c’est un leader. On voit que son objectif c’est d’essayer d’amener le PSG et ses coéquipiers à la victoire finale en Ligue des Champions. Il aime beaucoup la ville de Paris, assure Nene dans un entretien accordé à Téléfoot. Au sein du club, il est très content et il a envie de faire cette chose incroyable (gagner la Ligue des Champions, ndlr) et pourquoi pas arriver à devenir le meilleur joueur du monde. Je pense qu’il doit rester et que quelques autres joueurs encore mieux pour aider et pourquoi pas gagner la Champions League.”