Neymar a été l’homme du match lors de cette très belle victoire du PSG sur l’Istanbul Başakşehir (5-1) qui permet au PSG de terminer premier de son groupe. Auteur d’un triplé, le numéro 10 parisien a régalé ce soir. Encore sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar a évoqué son avenir au micro de RMC Sport. Et le brésilien a fait savoir qu’il se sentait très bien à Paris. “Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L’idée de partir ne me passe pas par la tête.” Neymar qui a également évoqué une possible prolongation de contrat avec les Rouge & Bleu. “Une prolongation ? Il faut qu’on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu’il se passera à l’avenir.”