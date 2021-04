Neymar fera des tournois de poker après sa carrière de footballeur

Alors que son avenir de footballeur est toujours au centre des discussions dans les médias, Neymar a confié des projets pour l’après football : le poker qu’il pratique quotidiennement. Le Brésilien se prépare à pouvoir disputer dans quelques années des grands tournois.

“Votre ami André Akkari a déclaré que vous vouliez devenir joueur de poker professionnel après votre carrière de footballeur. C’est vrai ? Oui, c’est vrai”, répond Neymar à CNews. “C’est l’une des choses que j’aime le plus faire. Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football, je serai capable de faire des tournois, de voyager pour jouer des tournois auxquels j’ai toujours voulu participer et que je n’ai pas pu faire à cause de mon agenda et ma carrière. Donc quand j’aurais terminé ma carrière de footballeur, c’est une des choses que je vais faire, voyager pour jouer ce type de tournoi. J’ai déjà dit à Akkari que nous allons voyager ensemble, j’ai aussi parlé avec un autre de nos amis et c’est une des choses que je me vois bien faire parce que ça fait longtemps que je joue, je joue presque tous les jours et j’essaie d’apprendre de plus en plus. Je demande beaucoup de conseils à Akkari, et d’autres amis qui sont aussi des professionnels du poker pour pouvoir améliorer mon jeu. Et je suis sûr que dans quelques années, quand j’aurai terminé ma carrière, je serai un peu meilleur, je saurai comment profiter du jeu lui-même et m’amuser, ce qui est la chose la plus importante.”