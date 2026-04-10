Un PSG encore plus fort que la saison dernière ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG semble avoir retrouvé son niveau de la saison dernière. Après ses démonstrations contre Chelsea et Liverpool, est-il plus fort que la saison dernière ?

Le PSG a réalisé une année 2025 historique avec un sextuplé. Il a brillé sur les terrains en dominant tous ses adversaires. Après une saison 2024-2025 à rallonge et une absence de préparation pour l’exercice 2025-2026, le PSG était moins performant sur le terrain. Depuis le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea (5-2), le club de la capitale semble avoir retrouvé son niveau affiché la saison dernière. Ce Paris d’une puissance de frappe déjà hors du commun est peut-être encore plus costaud que celui de la saison dernière, estime Le Parisien.

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Un retour en forme au meilleur moment

« Imperturbables, sereins comme des marins qui, après le Cap Horn, se retrouvent en croisière sur le lac Léman, les Parisiens ont traversé ce quart de finale aller sans jamais se faire la moindre frayeur. Comme ce fut déjà le cas lors du tour précédent face à Chelsea, ils ont au contraire affiché un tel degré d’assurance que le beau a lui aussi été de la partie », assure le quotidien francilien. La bascule est aussi frappante qu’inattendue. Les Parisiens ont retrouvé, depuis plusieurs semaines, des dispositions athlétiques saisissantes qui leur permettent de donner leur pleine expression collective, avance Le Parisien. Dembélé et ses partenaires trouvent encore les ressources pour conserver un haut niveau de performances, malgré une Coupe du monde des clubs dans les pattes, une préparation estivale écourtée, des blessures à répétition. Ce pic de forme tombe au meilleur des moments et témoigne du travail de l’ombre mis en place par le staff pour aborder les grandes échéances dans les meilleures conditions, conclut Le Parisien.



















