Fabian ruiz
Image : psg.fr

Fabian Ruiz encore trop juste pour le quart retour contre Liverpool ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas10 avril 2026

Après sa belle victoire contre Liverpool en quart de finale aller (2-0), le PSG voudra terminer le travail mardi soir à Anfield. Un match que ne devrait pas jouer Fabian Ruiz.

Le PSG a fait un pas vers la qualification en demi-finale de la Ligue des champions mercredi soir en s’imposant sur la pelouse du Parc des Princes contre Liverpool (2-0). Il devra terminer le travail mardi soir à Anfield pour enchaîner une troisième saison de suite dans le dernier carré de la compétition européenne. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait devoir encore faire sans Fabian Ruiz. Touché au genou contre le Sporting CP le 20 janvier dernier, l’international espagnol n’a toujours pas retrouvé la compétition. 

PSG – L’absence de longue durée de Fabian Ruiz expliquée
canalsupporters.com

Bradley Barcola déjà dans le groupe ?

L’Equipe explique que si l’hypothèse d’un retour de Fabian Ruiz contre les Reds ne semble pas être totalement écartée en interne, le numéro 8 du PSG a, lui, peu de chances d’y être. Malgré une évolution favorable de sa blessure, une fissure de la rotule gauche est désormais avancée pour expliquer que les délais de guérison aient été aussi longs. Il n’a jamais été question, ni dans l’esprit du staff ni dans celui du joueur, de le faire jouer tant qu’il ressentirait des douleurs, assure le quotidien sportif. Luis Enrique pourrait tout de même avoir un retour de taille pour cette manche retour. En effet, L’Equipe indique que Bradley Barcola, touché à la cheville contre Chelsea et annoncé forfait pour au moins un mois, s’est présenté hier au Campus pour poursuivre ses soins. Avec en tête l’idée de figurer dans le groupe parisien pour mardi. Après Liverpool, Willian Pacho a ressenti des douleurs musculaires alors que Warren Zaïre-Emery a eu un pied ensanglanté par des cloques. Mais les deux seront présents à Anfield, conclut L’Equipe.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas10 avril 2026

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