Officiel : Le PSG vend Garissone Innocent

Le PSG poursuit son opération dégraissage et c’est aujourd’hui Garissone Innocent qui quitte le club. Le titi parisien rejoint le club belge de KAS Eupen. Le jeune gardien de but de 22 ans était sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2023. Il s’engage donc avec l’écurie de Jupiler Pro League dans le cadre d’un transfert définitif, dont l’indemnité n’a pas encore filtré. Le natif d’Ivry-sur-Seine (Val de Marne) sort de deux saison en prêt respectivement à Caen (L2) puis Vannes OC (N2). Garissone Innocent aura l’occasion au KAS Eupen de batailler afin de gagner du temps de jeu en première division d’un championnat européen pour la première fois de sa carrière. Le joueur a paraphé un contrat de trois ans le liant au 15e de la saison passée en Belgique, soit jusqu’au 30 juin 2025. Il rejoint par la même occasion un autre titi parisien, Nathan Bitumazala, transféré dans le même club il y près de deux semaines.

Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Garissone pour la suite de sa carrière. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2022

Le directeur général du KAS Eupen s’est exprimé sur cette signature : « Avec Garissone Innocent, un autre jeune et talentueux joueur va compléter l’équipe de nos gardiens. En raison de sa formation au Paris Saint-Germain et des séances d’entraînement avec le cadre professionnel, il présente de bonnes conditions pour pouvoir poursuivre son développement au sein de la KAS Eupen. Nous nous réjouissons de la collaboration avec Garissone Innocent et lui souhaitons la bienvenue à la KAS Eupen« . Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain « souhaite beaucoup de réussite à Garissone pour la suite de sa carrière« .