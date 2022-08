Garissone Innocent va quitter le PSG

D’ici au 1er septembre prochain, date de la fermeture du mercato estival, de nombreux mouvements sont encore à prévoir du côté du PSG et ce, que ce soit dans le sens des arrivées comme celui des départs. Outre les différents joueurs placés sur la liste des transferts, le club parisien va également devoir trouver des solutions concernant certaines de ses jeunes pousses.

Un nouveau jeune sur le départ

Plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs d’ores et déjà sur le départ. On pense à Djeidi Gassama, Sekou Yansané ou Kenny Nagera qui devraient être prêtés. En revanche, d’autres devraient valider un départ définitif. Denis Franchi ou Thierno Baldé sont, eux, partis libres. Un schéma qui pourrait se répéter avec Garissone Innocent. Cédé temporairement à plusieurs reprises, le portier de 22 ans ne semble nullement avoir d’avenir sous les couleurs de son club formateur. Du coup c’est vers d’autres cieux qu’il devrait s’envoler. En effet, en cœur, Loïc Tanzi (L’Equipe) et Benjamin Quarez (Le Parisien) nous révèlent que le titi sera libéré de son contrat dans les prochaines heures. Ce dernier aurait d’ailleurs d’ores et déjà déniché son point de chute puisqu’il devrait s’engager pour trois saisons avec le club belge d’Eupen dans la foulée de cette résiliation.