PSG : Le dossier Keylor Navas suspendu

Le Paris Saint-Germain continue de dégraisser son effectif, et semble bien y arriver. En effet, en plus des départs déjà actés, le club de la capitale s’attend dans les prochaines heures à annoncer ceux de Gueye à Everton, Kurzawa à Fulham, Diallo à Leipzig, Draxler à Benfica, ou encore Icardi en Turquie. Cependant, un dossier qui semblait être avancé ces derniers jours pourrait ne pas se conclure. En effet, Keylor Navas pourrait poursuivre son aventure au PSG et ne pas rejoindre Naples. Si Fabian Ruiz a fait la route du sud de l’Italie à Paris, le Costaricien pourrait lui ne pas faire le chemin inverse. Selon Ben Jacobs, le PSG souhaite et insiste toujours pour un transfert permanant quand le Napoli souhaiterait s’attacher les services de l’ancien du Real Madrid en prêt. Les négociations entre Navas et le PSG.

Une piste enterrée du côté de Naples ?

Au micro de DAZN, Cristiano Giuntoli, directeur sportif napolitain, a déclaré concernant le dossier Keylor Navas : « Nous avons déjà deux gardiens de haut niveau, il reste un jour avant la fin du marché et nous resterons à 99% comme ça« . Une déclaration qui va dans le sens des informations publiées aujourd’hui par le journaliste britannique Ben Jacobs. Reste à savoir si le dirigeant de Naples espérait mettre la pression sur ses homologues parisiens ou alors le dossier est réellement clos dans les têtes des décideurs napolitains.