Anciens : Hugo Ekitike sur les tablettes de Liverpool ?

Après un passage compliqué au PSG, Hugo Ekitike retrouve des couleurs du côté de l’Eintracht Francfort. S’il réalise une excellente saison avec le club de Bundesliga et les Bleuets, ses performances lui valent l’intérêt de grands clubs européens.

Avec le Paris Saint-Germain, à cheval entre la saison 2022-2023 et 2023-2024, Hugo Ekitike a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan statistique de 4 buts et 4 passes décisives. Outre les performances du joueur, la situation au PSG à cette époque-là, évoluant derrière Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, ne lui permettait pas de s’exprimer au mieux. Ainsi, en plus de son bras de fer avec la direction parisienne et sa mise au placard, Hugo Ekitike a du se trouver une porte de sortie. C’est dans ce contexte que l’ancien du Stade de Reims a filé en direction de l’Eintracht Francfort. L’occasion pour lui de retrouver du temps de jeu, et réaliser de bonnes performances à nouveau. Aujourd’hui, en 2024-2025, l’attaquant français a pris part à 39 rencontres toutes compétitions confondues, et compte 19 buts et 8 passes décisives. Le 21 mars dernier, Hugo Ekitike a honoré sa deuxième sélection avec l’Equipe de France Espoirs, et a inscrit un triplé face à l’Angleterre. Sur le plan économique, l’ancien du PSG a vu sa valeur marchande plus que doublé depuis son passage sous les cieux parisiens, passant ainsi de 25M€ à 55M€ aujourd’hui, selon le site spécialisé Transfermarkt.

Mercato : Longtemps associé au PSG, Mohamed Salah proche de prolonger avec Liverpool

Une progression qui fait les affaires du PSG ?

Autant de paramètres et résultats qui permettent à Hugo Ekitike de se voir associé aujourd’hui aux plus grands clubs européens, dont Liverpool. C’est en tous cas ce qu’affirment les dernières informations autour de l’avenir de l’ancien parisien. Après une saison et demi avec l’Eintracht Francfort, le joueur de 22 ans devrait donc être une attraction du prochain mercato estival et rapporter gros à son club et … son ancien club. En effet, selon le bien informé @Djaameel_, le Paris Saint-Germain aurait inclus dans la vente d’Hugo Ekitike, un pourcentage en cas de plus value sur le prochain transfert du joueur. Ainsi, pour les finances du Paris Saint-Germain, l’avenir de l’attaquant sera une nouvelle fois à surveiller de près.