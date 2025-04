Ligue 1 : Achraf Hakimi parmi les finalistes du prix Marc-Vivien Foé

Comme toutes les saisons, le meilleur joueur africain de Ligue 1 est élu par RFI et France 24. Depuis son arrivée au PSG, Achraf Hakimi a toujours été parmi les finalistes, et c’est encore le cas en 2025.

Cette saison avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi a pris une place prépondérante au sein du vestiaire de Luis Enrique, se traduisant directement sur le terrain. En effet, l’international marocain montre le meilleur de lui-même depuis le début de 2024 / 2025, avec une régularité enfin trouvée, notamment en Ligue 1. En championnat, le latéral droit a disputé 21 rencontres à ce stade de la saison sur 27 possibles, avec un bilan statistique de 4 buts et 6 passes décisives. Au classement des joueurs les plus utilisés par le technicien espagnol en Ligue 1 cette saison, Achraf Hakimi se place à la troisième place derrière Willian Pacho et Bradley Barcola. Le verdict tombera le lundi 12 mai prochain, rendu par RFI et France 24, pour savoir qui succédera à Pierre-Emerick Aubameyang au prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de l’année 2025.

Deuxième l’année dernière derrière l’attaquant gabonais, Achraf Hakimi pourrait remporter le titre pour la première fois la saison passée.

Les 12 finalistes pour le prix Marc-Vivien Foé 2025

Himad Abdelli, milieu (Algérie, Angers)

Eliesse Ben Seghir, attaquant (Maroc, Monaco)

Lamine Camara, milieu (Sénégal, Monaco)

Habib Diarra, milieu (Sénégal, RC Strasbourg)

Yahia Fofana, gardien (Côte d’Ivoire, Angers)

Amine Gouiri, attaquant (Algérie, Rennes-Olympique de Marseille)

Evann Guessand, attaquant (Côte d’Ivoire, l’OGC Nice)

Achraf Hakimi, défenseur (Maroc, PSG)

Moussa Niakhaté, défenseur (Sénégal, Olympique lyonnais)

Moses Simon, attaquant (Nigeria, FC Nantes)

Abdoulaye Touré, milieu (Guinée, Le Havre)

Hamed Junior Traoré, milieu offensif (Côte d’Ivoire, AJ Auxerre)