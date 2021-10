Le PSG retrouve le Parc des Princes ce vendredi avec la réception du LOSC en Ligue 1 dans le cadre de la 13e journée (21h00, Prime Video). Les Rouge & Bleu voudront retrouver le chemin de la victoire après un match nul décevant contre l’Olympique de Marseille dimanche dernier au Stade Vélodrome (0-0) mais devront faire sans un certain nombre d’absents. Kylian Mbappé, Marco Verratti, Leandro Paredes et Sergio Ramos sont tous blessés et forfaits, tandis qu’Achraf Hakimi de son côté est suspendu après avoir reçu un carton rouge lors du dernier Classico. Pour autant, le Paris Saint-Germain reste favori selon le consultant Olivier Rouyer.

« Le PSG toujours favori malgré l’absence de Mbappé ? Je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas ?! Ce n’est pas parce que Mbappé n’est pas là, bien qu’il fasse beaucoup de choses, mais cette équipe est celle qui a les meilleurs joueurs avec Messi et Neymar. Même si Neymar a été transparent contre Marseille et peut se remettre à l’endroit pour ce match-là. Il y a des joueurs de qualité dans cette équipe avec Di Maria qui est capable de plein de choses. Il ne faut pas minimiser la qualité technique du PSG ! En face Lille m’inquiète car ça n’apporte pas beaucoup de réponses. On l’a encore vu en Ligue des Champions la semaine dernière. »