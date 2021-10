En difficulté dans le jeu depuis le début de saison – malgré des très bons résultats – le PSG de Mauricio Pochettino est vivement critiqué. De plus, l’entraîneur argentin devra composer pendant un certain temps sans Marco Verratti, absent pour une durée de quatre semaines minimum. Ainsi, un autre joueur de l’effectif devra occuper le rôle de créateur. Et pour Stéphane Bitton, trois noms se détachent.

« Neymar est attendu comme le Messie, c’est même devenu une nécessité pour le PSG. Ce n’est pas manquer de respect de dire que Neymar a disparu des radars depuis le début de saison. On ne reconnaît plus le footballeur et on ne va pas revenir sur sa dernière prestation piteuse face à l’OM dimanche dernier. Neymar nous doit une revanche et pas que sur un match mais sur la durée. Paris a besoin d’un créateur et Mauricio Pochettino va devoir rapidement trouver des solutions. La pression monte aussi pour lui », a déclaré Stéphane Bitton dans sa chronique sur France Bleu Paris. « Je vois trois candidats pour prendre ce rôle de créateur en l’absence de Marco Verratti et Leandro Paredes : Lionel Messi bien sûr, si Mauricio Pochettino ne s’entête pas à en faire un ailier droit. Ángel Di María qui faisait merveille au milieu de terrain au Real Madrid. Et puis Neymar, si celui-ci retrouve son football. »