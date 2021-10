Le cas Sergio Ramos inquiète en Espagne

Arrivé libre de tout contrat cet été après 16 années passées au Real Madrid, Sergio Ramos devait apporter son expérience, son caractère et sa grinta à l’effectif du PSG. Cependant, le défenseur central de 35 ans a connu une année 2021 marquée par de nombreuses blessures et n’a toujours pas participé à l’entraînement collectif du PSG quatre mois après son arrivée. L’international espagnol a notamment souffert d’une blessure à un genou et aux deux mollets. Ce mardi dans un communiqué médical, le PSG a fait savoir que l’évolution du programme de reprise de Sergio Ramos « évolue très correctement » et qu’une reprise en continu avec le groupe « pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine. »

Cependant en Espagne, l’inquiétude règne concernant l’état de santé de l’Espagnol. En effet, comme le rapporte le journaliste Anton Meana dans l’émission de la Cadena Ser – El Larguero – « la préoccupation est maximale parce que la situation de Ramos ne va pas mieux, et parce qu’il est découragé. » Toujours selon le journaliste, la question n’est pas de savoir quand il reprendra la compétition mais plutôt s’il pourra jouer de manière régulière. Anton Meana rajoute qu’un retour à la compétition après la trêve internationale semble « déjà ambitieux. » De son côté, le joueur est touché par ses récentes blessures. « Ramos est un peu affecté émotionnellement parce que son corps ne lui répond pas. Il a toujours été une personne qui contrôlait son corps et cela le dépasse. » Ainsi, un éventuel retour à l’entraînement collectif sera déjà un grand pas pour le champion du Monde 2010.