Pochettino : « Pour nous, le match contre Lille est un défi »

Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Lille dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle les Rouge & Bleu devront se passer de Kylian Mbappé. Absent ce matin à l’entraînement, Lionel Messi devrait être apte pour la réception des champions de France en titre. Des sujets qu’à -entre autres – abordé Mauricio Pochettino en conférence de presse. Extraits choisis.

La récupération physique des joueurs (PSG TV)

« Nous sommes très concentrés à apporter ce qu’il faut aux joueurs pour qu’ils récupèrent de la meilleure façon. Être en parfaite condition, c’est très important. Avec le staff médical et les nutritionnistes, nous faisons en sorte que les joueurs récupèrent toute leur énergie.«

Le trophée des Champions (PSG TV)

« Il faut rappeler les circonstances. Nous étions en pré-saison et on a joué avec beaucoup de jeunes. »

Lionel Messi et son positionnement à droite

« La disposition tactique de l’équipe, on a une base qui peut varier. On a une référence de base pour l’animation offensive et défensive. Chaque joueur a, en principe, certaines responsabilités en fonction de son poste. On donne de la liberté aux joueurs. Leo est un joueur qui peut jouer à droite ou dans l’axe, aussi en numéro 10 comme en sélection argentine. C’est un joueur qui peut jouer partout, selon le déroulement de l’action. C’est le meilleur joueur du monde. Il se positionne là où le jeu le demande, et en fonction des besoins de l’équipe.«

Messi en pointe avec l’absence de Mbappé ?

« Chaque joueur a son influence, sur toutes les facettes du jeu. Kylian est très important pour nous. Comme il est absent, il y a plusieurs possibilités. Messi peut jouer devant. Mais il y a des alternatives, d’autres joueurs. On verra quelle sera la décision finale. Comme le dit Pep Guardiola, Messi peut jouer 7, 8, 10, 9, 11… Il peut jouer partout.«

Les propos de Tuchel sur le poste d’entraîneur du PSG

« Je suis une personne qui a beaucoup de respect pour tout. J’ai une culture et une éducation de respect. Je ne m’aventurerai jamais à juger quelqu’un avant de le connaître, comme les clubs. Je connais le PSG depuis 20 ans, et aussi depuis dix mois. Je ne vais pas donner mon avis sur ce qu’a ressenti mon prédécesseur. Je ne parle que de mon expérience. Mon travail est d’entraîneur, de prendre les décisions techniques avec mon staff. Le club m’a recruté pour entraîner les 33 joueurs, définir une philosophie de jeu. Le terrain est ma responsabilité.«

Neymar

« Les circonstances sont toujours différentes. Les comparaisons ne sont pas justes. Pour moi, Neymar est un joueur avec un énorme talent, un des meilleurs joueurs du monde. Quand nous sommes arrivés au PSG, nous avons cherché à lui donner tout ce qu’il faut pour qu’il puisse être à son meilleur niveau. Je suis content de lui. Pour moi, c’est un joueur avec un énorme talent. C’est très bien. On espère toujours qu’il continuera à progresser. On est premiers en Ligue 1, premiers en Champions League, mais ce n’est pas suffisant, parce qu’on sait qu’il faut continuer à faire mieux. »

Di Maria

« Angel était suspendu en Ligue des champions. Il a commencé tard sa préparation, à cause de la Copa America. Il faut se mettre à l’intérieur du saladier, connaître les conditions de chacun. Il y a quelque temps à peine, les joueurs n’étaient pas dans les meilleures conditions pour la pré-saison. Je suis content de tous les joueurs, d’Angel aussi. On a 33 joueurs. Ils pensent tous mériter de jouer. S’il est sur le terrain, il peut tirer des coups francs, d’autres joueurs aussi. »

Une possibilité de voir Neymar sur le banc ?

« Tous les joueurs peuvent être sur le banc, ou sur le terrain. Il y a 33 joueurs qui pensent jouer. S’ils ne jouent pas, ils ne sont pas contents. Ce n’est pas qu’au PSG, mais dans le monde du football tout entier. Je ne peux faire de réponse plus claire.«

Lille

« Pour nous, c’est un défi. Lille est une bonne équipe, avec de bons joueurs, une équipe forte. Celui qui gagne le championnat le mérite toujours. Il fallait qu’on fasse mieux. Le mérite revient à Lille. Ce sera un match difficile. On veut gagner ce match, les trois points.«

L’absence de Messi ce matin à l’entraînement

« Pour Messi, il s’est entraîné très bien après Marseille. Aujourd’hui, il avait une gêne musculaire. Par précaution, il s’est entraîné de façon individuelle. On verra demain s’il peut jouer.«