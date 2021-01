Le PSG version Mauricio Pochettino a commencé par un match nul sur la pelouse de Saint-Etienne (1-1) lors de la 18e journée de Ligue 1. Avec ce résultat, les Parisiens remontent à la deuxième place – à égalité avec Lille mais une différence de but supérieur – et compte désormais trois points de retard sur le leader lyonnais. Au micro de Téléfoot la Chaîne, Mauricio Pochettino s’est dit déçu du résultat, son équipe et lui étant venu chercher la victoire dans le Forez. “Je suis déçu. Nous sommes le PSG et nous voulions gagner. Après, nous avons eu que trois jours pour nous préparer, ce n’est pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses à améliorer et à développer. Ce n’est pas le résultat que nous souhaitions. Saint-Etienne mérite son match nul. On a dominé en seconde mi-temps, on a eu de la possession, on a essayé de mettre en pratique certains concepts. Je suis plutôt content des joueurs, qui ont beaucoup essayé et ont affiché un excellent état d’esprit, une bonne attitude et ont accompli des efforts. Bien sûr, ils doivent s’adapter, on doit progresser dans beaucoup de situations avec le ballon et dans le développement des actions. Compte tenu des blessures, c’était l’équipe la plus équilibrée à présenter. Je voulais que Marco Verratti organise le jeu, en étant libre sur tout le terrain pour bien se connecter avec l’équipe.“

En conférence de presse, le technicien argentin est revenu sur sa première sur le banc parisien. “C’était très important pour moi de transmettre de l’énergie au bord du terrain ce soir. Il y a encore plein de choses à améliorer, j’ai essayé d’aider les joueurs par mes consignes. On a fait ce qu’on devait faire pour gagner ce match. On a créé des situations, mais ça n’a pas suffi. On va prendre ce point, il y a eu des choses positives. On va utiliser toutes les stratégies et les moyens possibles pour s’améliorer. Je ne suis pas soucieux parce que ce groupe a de la qualité.” Mauricio Pochettino qui a également évoqué le positionnement de Marco Verratti. “Marco Verratti est un meneur, un playmaker. Il a la qualité pour jouer dans différentes positions et je suis très content de ce qu’il a montré.” L’ancien défenseur central qui a conclu sur la prestation de Kylian Mbappé (noté 4 par la rédaction de CS). Mbappé doit s’améliorer, comme tout le monde. Il doit être déçu, parce qu’on n’a pas gagné et qu’il peut toujours faire mieux, mais son attitude a été bonne. Je suis content de ce qu’il a fait.“