Pour son premier match de l’année 2021, Le PSG a concédé le nul sur la pelouse de Saint-Etienne (1-1) dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Une nouvelle fois très bon en défense, Marquinhos a reconnu que son équipe avait eu des difficultés ce soir. Il a aussi souligné que son équipe devait s’adapter au choix de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. “Ici c’est toujours compliqué. On a eu des difficultés aujourdhui. On aime bien jouer. On a essayé de créer de faire des animations. C’est un début d’une nouvelle ère il y a des choses à améliorer. On était venu ici pour aller chercher la victoire mais on n’a pas réussi. Il faut continuer à travailler, à apprendre les nouveaux systèmes du coach et faire des meilleures matches pour la suite, rappelle Marquinhos pour Téléfoot la Chaîne. En première mi-temps ils ont essayé de contrer plusieurs fois. On a raté quelques ballons derrière qui leur on permis de marquer. Après ça rend notre jeu plus difficile parce que l’on doit pousser pour revenir au score. En deuxième mi-temps on était plus organisé, on était mieux. Il y a quelques difficultés de jeu c’est clair. Il faut que l’on s’adapte le plus rapidement possible pour les prochains matches.“