Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, Leonardo, le directeur sportif, et son adjoint Angelo Castellazzi mais aussi le secrétaire général du club Victoriano Melero. Ils sont tous là. L’état-major parisien a fait le déplacement à Saint-Etienne pour le premier match de 2021, la première rencontre de l’ère Mauricio Pochettino. Paris veut bien débuter un nouveau cycle. Malheureusement, neuf joueurs font encore défaut au PSG : Mauro Icardi (adducteurs), Layvin Kurzawa (ischios), Danilo Pereira (ischios), Presnel Kimpembe (ischios), Neymar (cheville), Leandro Paredes (hanche), Alessandro Florenzi (cheville), Rafinha (COVID) et Juan Bernat (genou). Du coup, c’est un 4-3-3 que l’Argentin aligne. Avec Navas dans la cage, une charnière Marquinhos-Kehrer. Sur les côtés, on trouve des doublures (Dagba et Bakker). Dans l’entrejeu, c’est le trio Herrera-Gueye-Verratti qui débute. L’attaque est composée de Di Maria, Mbappé et Kean.

Le fil du match

C’est parti !

Feuille de match du Saint-Etienne / PSG

Mercredi 6 janvier 2021 à 21 heures au stade Geoffroy-Guichard | 18e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Téléfoot Stadium 1 | Arbitre : Turpin | VAR : Bastien et Hamel