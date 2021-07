Lors de ce mercato estival, le PSG a frappé très fort. Il a réussi à recruter quatre joueurs de très haut niveau, dont trois libre de tout contrat. Achraf Hakimi (60 millions d’euros hors bonus, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. Quatre nouveaux joueurs qui seront à la disposition de Mauricio Pochettino, qui compte déjà d’un effectif de très haute qualité. Pour PSG TV, l’entraîneur argentin a évoqué ce mercato parisien.

Le recrutement

Pochettino : “Nous avons travaillé pendant six mois avec le Président Nasser et le Directeur sportif Leonardo pour recruter des grands joueurs. Nous voulions prendre des décisions communes et, dans ces décisions communes, nous essayons de faire les meilleurs choix pour notre club, pour nos supporters et pour les gens qui travaillent au club, afin de coller aux objectifs fixés pour cette saison. Un club comme le Paris Saint-Germain mérite des joueurs de haut niveau. Et quand on parle de joueurs comme Wijnaldum, Ramos, Hakimi ou Donnarumma, ce sont tous des joueurs qui ont montré leur niveau dans d’autres équipes, et qui ont prouvé qu’ils avaient les qualités pour être au Paris Saint Germain.“

L’expérience, critère de recrutement ?

Pochettino : “Ce que nous recherchons chez tous les joueurs que nous voulons voir sous le maillot du Paris Saint Germain, c’est de la personnalité, un esprit conquérant. Ces joueurs que nous avons recrutés ont gagné dans différents clubs, mais le plus important est qu’ils n’ont encore rien gagné ici et qu’ils vont tout faire pour. Leur objectif sera d’aider l’équipe à viser les sommets. C’est la chose primordiale. J’espère que dans un an, nous parlerons de la façon dont ces joueurs ont aidé le club et l’équipe à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés.“

L’intégration des recrues

Pochettino : “Je pense que le mieux, c’est d’être naturel avec ces nouveaux joueurs, d’être authentique, d’agir comme nous sommes, non seulement dans le football, mais aussi dans la vie elle-même. Nous montrer tels que nous sommes est le meilleur moyen de se donner de la confiance mutuelle, afin qu’une nouvelle recrue puisse s’intégrer de la meilleure façon à un groupe. S’ils sont là, c’est aussi parce qu’ils ont la capacité de venir, de s’adapter et de s’intégrer. C’est la chose la plus importante que nous voulons, des joueurs qui s’intègrent bien, des joueurs qui sont positifs, des joueurs qui ont aussi la capacité d’apporter cette énergie qui est si importante dans les moments difficiles.“