Hakimi : “Je donnerai toujours le meilleur de moi-même”

Achraf Hakimi est la deuxième recrue du PSG lors de ce mercato estival. Le latéral droit hispano-marocain a signé un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu. Dans un entretien accordé à l’AFP, il a expliqué qu’il jouera là où Mauricio Pochettino lui dira de jouer.

“À quel poste je préfère jouer ? Là où ce sera le mieux pour l’équipe et où je peux aider, quel que soit le poste, je ne m’en préoccupe pas. Là où on a besoin de moi, où c’est le mieux pour le club, pour l’entraîneur, et je donnerai toujours le meilleur de moi-même, assure Hakimi dans des propos relayés par RMC Sport. Si on me dit de jouer gardien, je mettrai les gants ! J’ai appris beaucoup de choses avec Conte, il m’a fait beaucoup progresser sur l’aspect défensif et la tactique, en particulier.“

Achraf Hakimi est ravi de retrouver deux anciens collègues du Real Madrid, Sergio Ramos et Keylor Navas. “Je suis très heureux de jouer à nouveau avec des grands joueurs connus au Real Madrid. Je suis très heureux de jouer à nouveau avec Sergio Ramos, qui vient d’arriver. J‘ai pu parler avec Navas de comment ça se passe ici, depuis deux ans qu’il y vit, il m’a dit le plus grand bien du club et de la ville.“