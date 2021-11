Ce soir à 21 heures (RMC Sport 1 et Canal Plus), le PSG et le RB Leipzig s’affronteront – à la Red Bull Arena – à l’occasion de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des champions. Premier du groupe A avec sept points au compteur, le club de la capitale voudra prendre une réelle option pour la qualification aux 8es de finale de la compétition. De son côté, le club allemand n’a pas remporté le moindre point lors de la phase aller et devra faire un résultat positif pour garder ses chances d’une qualification pour une compétition européenne au printemps prochain. Présent en conférence de presse ce mardi, l’attaquant du RBL – Yussuf Poulsen – a évoqué l’absence de Leo Messi et les chances de son équipe dans ce groupe A.

L’absence de Leo Messi

« Je pense que ce n’est ni un avantage ni un inconvénient. Messi a joué le premier match face à nous (victoire du PSG 3-2) et a marqué deux buts. Neymar et Di María étaient absents ce jour-là, mais ils seront de retour demain. Donc, la question ne se pose pas pour nous. Paris est excellent à tous les postes et ils ne changeront pas leur style de jeu en conséquence. »

Au sujet de Neymar

« Nous avons déjà joué contre lui plusieurs fois et c’est un joueur de classe mondiale. Mais même à Paris, aucun joueur n’est plus grand que l’équipe, donc nous ne changerons pas grand-chose dans notre style tactique. »

Les chances du RB Leipzig dans ce groupe

« Si on ne croit pas en nos chances, on peut tout de suite arrêter. On sait qu’on aurait dû et pu gagner plus de points lors de la phase aller. Tout est ouvert jusqu’à la fin. Nous savons que nous sommes une très bonne équipe. On peut battre n’importe quelle équipe à domicile. »