Quel onze du PSG pour affronter Leipzig ?

Ce mercredi soir à 21h00 sur Canal Plus et RMC Sport, le PSG rencontre le RB Leipzig à la Red Bull Arena, à l’occasion de la 4e journée de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu, qui restent sur deux victoires de suite en C1 face à Manchester City (2-1) et le RBL (3-2), devraient compter sur le retour de Kylian Mbappé et Di Maria. Mauricio Pochettino devra faire sans Leo Messi, Marco Verratti, Sergio Ramos et Leandro Paredes, tous les deux blessés.

Le coach parisien devrait donc enregistrer le retour de ses latéraux offensifs et retrouver Wijnaldum au milieu de terrain. Est-ce qu’il tentera d’aligner la défense à trois ? À voir dans les prochaines heures…

XI probable selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Wijnaldum (ou Herrera), Gueye, Danilo Pereira – Neymar, Di Maria, Mbappé

XI probable selon L’Équipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Gueye, Danilo Pereira – Wijnaldum, Neymar, Di Maria, Mbappé