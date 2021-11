Marsch : « On ne va pas changer grand chose contre le PSG »

Le PSG est leader de son groupe en Ligue des champions avec 7 points. Dans le cadre de la 4e journée, le club de la capitale va affronter une nouvelle fois Leipzig demain soir à la Red Bull Arena. Si Lionel Messi a inscrit un doublé lors de la première rencontre contre cet adversaire, il ne sera pas présent pour la rencontre de ce mercredi soir. L’entraîneur du club allemand, Jesse Marsch, s’est exprimé en conférence de presse sur le joueur argentin et sur la capacité de son équipe à l’emporter contre le club parisien.

L’absence de Messi

« C’est facile de dire que c’est un désavantage. Le collectif du PSG ne se résume pas qu’à un seul joueur. Neymar et Di Maria n’étaient pas présents à l’aller. Ils seront là mercredi. Ce sera une tâche très difficile dans les un contre un. »

Confiant avant d’affronter le PSG

« Il faut savoir réagir, avoir un plan de match, comprendre ce qui a marché et pas marché. Contre Paris, on a pris conscience qu’on pouvait tenir à ce niveau. Si on se crée plus d’occasions, on peut gagner. On ne va pas changer grand-chose, seulement quelques petits détails. Nous avons de très bonnes chances pour demain (mercredi). »